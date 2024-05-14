Ankara\'da Yer6Fest Drift ve Otomobil Festivali

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"Yer6Fest" Drift ve Otomobil Festivali 18- 19 Mayıs'ta Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yapılacak.

Festivalde, süper sporlardan klasik araçlara kadar geniş bir yelpazede otomobil sergilenecek.

Festival kapsamında, drift ve off road araçlarıyla da gösteriler ve yarışmalar düzenlenecek.

Gösteri yapacak pilotlar kask takacak, araçlarda yangın söndürme kiti bulundurulacak ve yanmaz kıyafetler giyilecek. Pist ise beton bariyerlerle çevrilecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı coşkusu da festivalde yaşanacak.

"İnci taneleri" adlı televizyon dizisinde oynayan Ankaralı sanatçı Erkal Sonel festivalde sahne alacak.

Yer6Fest'e giriş ücretsiz olacak.