Ankara'da Yer6Fest Drift ve Otomobil Festivali - Son Dakika
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Ankara'da Yer6Fest Drift ve Otomobil Festivali

Ankara\'da Yer6Fest Drift ve Otomobil Festivali

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenecek olan Yer6Fest, 18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde, süper sporlardan klasik araçlara kadar geniş bir otomobil sergisi yer alacak. Ayrıca drift ve off road araçlarıyla gösteriler ve yarışmalar düzenlenecek. Pilotlar kask takacak, araçlarda yangın söndürme kiti bulundurulacak ve yanmaz kıyafetler giyilecek. Festivalde ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı coşkusu da yaşanacak. Ankaralı sanatçı Erkal Sonel'in sahne alacağı festival, ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak.

14.05.2024 15:55
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"Yer6Fest" Drift ve Otomobil Festivali 18- 19 Mayıs'ta Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yapılacak.

Festivalde, süper sporlardan klasik araçlara kadar geniş bir yelpazede otomobil sergilenecek.

Festival kapsamında, drift ve off road araçlarıyla da gösteriler ve yarışmalar düzenlenecek.

Gösteri yapacak pilotlar kask takacak, araçlarda yangın söndürme kiti bulundurulacak ve yanmaz kıyafetler giyilecek. Pist ise beton bariyerlerle çevrilecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı coşkusu da festivalde yaşanacak.

"İnci taneleri" adlı televizyon dizisinde oynayan Ankaralı sanatçı Erkal Sonel festivalde sahne alacak.

Yer6Fest'e giriş ücretsiz olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Yer6Fest Drift ve Otomobil Festivali - Son Dakika

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