ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Ankara'da sandıkların yüzde 97,33'ü açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Mansur Yavaş oyların yüzde 61.11'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67'sini aldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde - Son Dakika
AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
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