Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Yeşil Alanlarda Keneye Karşı İlaçlama Mesaisi

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında Başkentlilerin uğrak noktası olan yeşil alanlarda, keneyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) havanın ısınmasıyla birlikte yeşil alanlardaki ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Başkentli vatandaşların konforunu ve sağlığını önceleyerek ilçelerde sahaya inen BelPlas ekipleri, Başkentlilerin yaz aylarında yoğun olarak tercih ettiği yeşil alanlarda, zararlı canlılara karşı mücadele yürütüyor. Başkent'in gözde alanlarında kapsamlı bir ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, sahada çevre dostu biyosidal ürünler kullanarak kene oluşumuna elverişli alanları titizlikle ilaçlıyor. İlaçlama talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Başkent 153 Çağrı Merkezi üzerinden başvuru oluşturabilecek.

BAŞKENTLİLER KENE VAKALARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR

ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Polat, ilaçlama çalışmalarında vatandaşlardan gelen taleplere de öncelik verdiklerini vurgulayarak, "Bu sıra çok yaygın olduğu iddia edilen ancak Ankara'da çok da sık görülmeyen kene vakaları ile ilgili olarak da biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın bilinçlenmesi amacıyla bir broşür hazırladık onu da hem sosyal medyadan hem de aile yaşam merkezlerinde vatandaşlarımızın görebileceği alanlara asarak vatandaşımızı da bilinçlendiriyoruz" dedi.

EKİPLER 7/24 SAHADA

Olası bir kene vakasında vatandaşların neler yapması gerektiğini de anlatan Polat yapılan çalışmalara yönelik de şu bilgileri verdi:

"Ayrıca, kene görülmesi halinde Başkent 153'ü aradıklarında ekiplerimiz de anında müdahale edecek durumdalar. Vatandaşlarımızdan ricamız herhangi bir kene tutulması durumunda kendileri çıkarmaya çalışmasınlar, hiçbir müdahalede bulunmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvursunlar. Mayıs ayında yaklaşık bin 910 lokasyonda ilaçlama yaptık. Haziran ayında da 2 bin 300 civarında bir ilaçlamamız var. Ekiplerimiz özellikle 24 saat esasına göre çalıştığı için gündüz gelen şikayetlere gece de rutin ilaçlamalarımızı yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz."