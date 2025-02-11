Ankara\'da Zincirleme Trafik Kazası

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Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ankara Çevreyolu, Pursaklar istikametinde seyreden İbrahim D. idaresindeki 06 GG 596 plakalı su yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kamyon, Oğuz H. yönetimindeki 06 T 1477 plakalı taksi, Sabri S. idaresindeki 06 BZ 5334 plakalı kamyonet ve Ünal Ö'nün sürücülüğünü yaptığı 55 RJ 674 plakalı minibüse çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, 4 araçta hasar oluştu.

Kamyondan yola savrulan su şişeleri, Karayolları ve trafik ekiplerince toplandı.

Su yüklü kamyonun sürücüsü İbrahim D, "Aracım yüklü olduğu için frenim tutmadı. Öndeki araçlara çarpmamak için manevra yapınca sürdüğüm araç devrildi." dedi.

Taksi sürücüsü Oğuz H. ise aracındaki yolcunun kazadan şans eseri yara almadan kurtulduğunu ifade etti.