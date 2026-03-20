Ankara\'daki Karşıyaka mezarlığında bayram yoğunluğu yaşandı

Ankara'da Karşıyaka Mezarlığındaki şehitlikte ve mezarlıkta Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Şehit yakınları ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'na geldi.
Ziyaretçiler, buradaki şehitler ve yakınları için dua etti, etrafını temizledikleri mezarlara su döktü.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.