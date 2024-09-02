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Ankara'daki okullarda Uyum Haftası başladı

ANKARA - Ankara'da 2024-2025 eğitim öğretim dönemi çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için Uyum Haftası başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2024- 2025 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen takvim kapsamında, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için Uyum Haftası programına başlandı. Program kapsamında öğrencilerin, 2-6 Eylül arasında öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaşması amaçlanıyor. Etimesgut ilçesinde bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda minikler için ilk ders zili çaldı. Öğrencilerin ilk gün heyecanına velileri de eşlik etti.

"Biz de heyecanlıyız"

Kızı birinci sınıfa başlayan Ayşe Soylu, heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade ederek, "Uyandık, heyecanlı bir şekilde okula geldik. Okul formasını giyinme. Öyle heyecanlıyız yani ilk günümüz. Yeni bir tecrübe olacak bizim için. Biz de heyecanlıyız. Öğretmenimizle arkadaşlarımızla tanıştık. Oyunlar oynadılar, birbirlerini tanıdılar. Cuma günü geleceğiz tekrar. O gün de aynı şekilde devam edecek. Sonra pazartesi başlayacağız tamamen" dedi.

"Yeni arkadaşlarımı çok sevdim"

Birinci sınıfa başlayan Miray ise, "Okulda öğretmenim bizi toplantıya çağırdı. Sonra da biraz bahçede oyun oynadık. Vakit geçirdik. Sonra anneler bizi almaya geldi. Sonra da eve doğru gidiyoruz. Yeni arkadaşlarımı çok sevdim. Haftaya okula başlayacağımı evde düşünürüm şu an bir şey düşünmedim" diye konuştu.

"Yani hepimizin yaşadığı o güzel heyecanlarla uyandık"

Oğlu birinci sınıfa başlayan bir başka veli Cansun Nur Yıldız ise, "İlk bir alıştırma dönemi için başlayacağız bakalım. Sürecin nasıl ilerleyeceğiyle alakalı birkaç bilgi verildi. Yani heyecanlıyız tabii ki öğretmenimizi tanıdık. Sınıfta arkadaşlarıyla tanıştı çocuğum. Birinci sınıfta bizi neler bekliyor, yeni müfredat değişikliğiyle alakalı bazı durumlar olmuş onunla ilgili bilgi olacağını söyledi öğretmenimiz. Göreceğiz biz de merakla ve heyecanla bekliyoruz neler olacağını. Dün akşamdan beri 'anne kalbim pırpır atıyor. Yeni arkadaşlarımı tanıyacağım çok heyecanlıyım' diye sürekli söylüyordu. Sabah erkenden kendiliğinden uyanmış. 'Hadi anne okula gideceğiz, hadi anne okula gideceğiz' diye. Yani hepimizin yaşadığı o güzel heyecanlarla uyandık. Kahvaltı yaptık, geldik. Arkadaşlarımızı tanıştık, öğretmenimizi tanıdık. Şimdi de dönüyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Miraç Yıldız ise okulda yaptıklarını şu şekilde anlattı:

"Çok iyi ders çalıştık bugün. İyi dersler öğrendik. Harika dersler öğrendik bugün. Birkaç kişinin de adını öğrendik. Bakalım ne yapacağımızı pek bilmiyorum ama göreceğiz."