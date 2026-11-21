Ankara'daki eğitim kurumlarında Gazze'ye yardım amacıyla düzenlenen kermeslerden elde edilen 84 milyon 252 bin lira, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yardım kampanyasına bağışlandı.

AFAD'ın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Milli Eğitim Bakanlığının himayesinde ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen "Bir Okul Bin Umut Projesi" kapsamında 23 Eylül-28 Ekim tarihlerinde kent genelindeki eğitim kurumlarında kermesler düzenlendi.

Kermeslerden elde edilen 84 milyon 252 bin lira tutarındaki bağışı temsil eden çek, Ankara Valisi Yakup Canbolat tarafından AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'a takdim edildi.

Geçen yılki bağışla birlikte Ankara milli eğitim camiasının Gazze'ye yardım kampanyasına verdiği destek toplam 185 milyon lira oldu.

?"Yürekten teşekkürlerimizi sunuyorum"

Paylaşımda değerlendirmesine yer verilen AFAD Başkanı Pehlivan, şunları ifade etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen 'Bir Okul Bin Umut Projesi' kapsamında sağlanan bu anlamlı destek için Milli Eğitim Bakanlığı'mıza, Ankara Valiliği'mize, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müze, okul müdürlüklerimize, milletimizin medeniyet değerlerinden gelen diğerkamlığını, yardımlaşma ve dayanışma hasletlerini yansıtan kıymetli katkılarından dolayı öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve öğrencilerimizin ailelerine yürekten teşekkürlerimizi sunuyorum.?"

Ekim 2023'ten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AFAD koordinasyonunda kamu kurumları, Türk Kızılay, diğer sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katkılarıyla Gazze'ye 14 uçak ve 22 gemiyle 113 bin tonu aşkın insani yardım malzemesi ulaştırıldığını belirten Pehlivan, "İsrail'in insanlık dışı engellemelerine rağmen bu yardımların her geçen gün daha da artırılması yönündeki gayretlerimiz artarak devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ankara Valisi Canbolat da böylesine anlamlı, hayırlı bir kampanyaya destek veren eğitim camiasının bütün mensuplarına, öğrenci velilerine ve Türkiye adına Gazze'ye yardım ulaştırma çalışmalarını koordine eden AFAD Başkanlığı'na teşekkür etti.

Çek takdiminde Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve AFAD birim yöneticileri de yer aldı.