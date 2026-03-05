Ankara'daki sosyal konut projesinde 270 konut için yeniden kura çekimi yapılacak - Son Dakika
Ankara'daki sosyal konut projesinde 270 konut için yeniden kura çekimi yapılacak

05.03.2026 17:25
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ankara'da düzenlenen sosyal konut kurasında, sistem kaynaklı nedenle hak sahibi belirlenemeyen 270 konut için yeniden kura çekileceğini bildirdi.

TOKİ tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'de, 3 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen Ankara sosyal konut kurasında sistem kaynaklı nedenle hak sahibi belirlenemeyen 497 konut bulunduğu bildirildi.

Mesajda, söz konusu konutların 227'sinin şehit yakını ve gazi kontenjanında yer aldığı ve bu kategoriye başvuranların tamamının doğrudan hak sahibi olduğu ifade edildi.

Kalan 270 konutun hak sahiplerinin ise yarın saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle ve canlı yayınla belirleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA

