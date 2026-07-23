Ankara'dan Tatil Dolandırıcılığı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'dan Tatil Dolandırıcılığı Uyarısı

23.07.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Emniyet Müd. tatil döneminde sahte rezervasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, tatil dönemlerinde karşılaşılabilecek sahte rezervasyon ve dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sahte rezervasyon ve dolandırıcılık girişimlerine karşı aşırı düşük fiyatların ve çok cazip tekliflerin bağımsız kaynaklardan teyit edilmesi gerektiği belirtildi.

Acente veya otelin Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı belge ve bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerektiği vurgulanarak, ödemelerin sadece "3D Secure" ve güvenli ödeme geçitleri üzerinden yapılmasının altı çizildi.

Rezervasyon onayının yazılı bir kopyasının, sözleşme ve faturanın mutlaka saklanması, sadece site içi yorumların değil, bağımsız ve doğrulanmış kullanıcı değerlendirmelerinin de incelenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Vatandaşlardan resmiyetinden emin olunmayan hiçbir tesise "son şans" baskısıyla ödeme yapmamaları istendi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Ankara, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'dan Tatil Dolandırıcılığı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı 2’si bekçi 3 yaralı Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı! 2'si bekçi 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma

22:52
Beşiktaş, Midtjylland’ı tek golle yıktı
Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı
22:11
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar
21:54
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
21:45
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
20:38
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
19:16
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 23:01:06. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'dan Tatil Dolandırıcılığı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.