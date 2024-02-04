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Ankara Devlet Opera ve Balesi, 'La Bayadere'yi 20 yıl sonra sahneledi - Son Dakika
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Ankara Devlet Opera ve Balesi, 'La Bayadere'yi 20 yıl sonra sahneledi

Ankara Devlet Opera ve Balesi, \'La Bayadere\'yi 20 yıl sonra sahneledi

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 20 yılın ardından Hint kültürünü yansıtan klasik balenin başyapıtlarından 'La Bayadere'yi Başkentli sanatseverlerle buluşturdu. Eser, Hindistan'da geçen entrikalı ve hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor. Yaklaşık 3 saat süren ve büyük beğeni toplayan eser, ilerleyen tarihlerde tekrar seyirciyle buluşacak.

04.02.2024 00:01
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Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Hint kültürünü sahneye yansıtan klasik balenin başyapıtlarından "La Bayadere"yi 20 yılın ardından Başkentli sanatseverlerle buluşturdu.

İlk defa Rusya'nın tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda 1877 yılında sahnelenen, Marius Petipa'nın (1818-1910) koreografisini yazdığı, müziklerinde Avusturyalı besteci Ludwig Minkus'un imzasını taşıyan eser, Hindistan'da geçen entrikalı ve hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor.

Ankara'da, Opera Sahnesi'nde, 20 yılın ardından sahnelenen La Bayadere'yi Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koydu. ADOB Orkestrasını şef Tolga Atalay Ün'ün yönettiği 3 perdelik eserin kostümlerini Gülden Sayıl, ışıklarını Bülent Arslan hazırladı, repetitörlüğünü ise Almula Özlem ve Elif Gözde Fırat üstlendi.

Prömiyerde "Nikiya"yı Sultan Erol, "Solor"u İlhan Durgut, "Gamzatti"yi Özge Soykan, "Altın İdol"ü Ervin Zagidullin, "Yüce Brahman"ı Taner Oğuzhan, "Rajah"ı Hakan Odabaşı, "Magdaveya Fakir"i Aralcan Kocabey canlandırdı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, eseri duayen koreograflar Meriç Sümen ve Merih Çimenciler ile izledi.

Yaklaşık 3 saat süren ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan eser, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Klasik balenin başyapıtları arasında gösterilen La Bayadere, 8, 10, 22 ve 29 Şubat'ta tekrar seyirci ile buluşacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara Devlet Opera ve Balesi, 'La Bayadere'yi 20 yıl sonra sahneledi - Son Dakika
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