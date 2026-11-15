Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, COP31'de 'Kökler ve Ateş'i sahneledi - Son Dakika
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Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, COP31'de 'Kökler ve Ateş'i sahneledi

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Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, COP31\'de \'Kökler ve Ateş\'i sahneledi
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Antalya'daki COP31'de sahnelenen 'Kökler ve Ateş' gösterisinde Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, Green Zone'daki Folkart Küçük Amfitiyatro'da sahne aldı. Soner Satı'nın sanat yönetmenliğindeki gösteri halk dansları, canlı müzik ve ateş performanslarını harmanladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Anadolu'nun kültürel mirasını müzik ve dansla buluşturan "Kökler ve Ateş" sahne gösterisi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, COP31 Alanı'ndaki Green Zone'da (Yeşil Bölge) bulunan Folkart Küçük Amfitiyatro'da sahne aldı.

Sanat yönetmenliğini Soner Satı'nın yaptığı, Anadolu'nun zengin kültürel mirasından ilham alan gösteride, geleneksel halk dansları modern koreografiler, canlı müzik ve ateş performanslarıyla harmanlandı.

Kaynak: AA
Kültür SanatEtkinliklerAntalyaGüncelAnkaraMüzikCOP31Son Dakika

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