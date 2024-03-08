Ankara Emniyet Müdürlüğü: FETÖ/PDY operasyonu iddiaları asılsız

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, "kendilerine polis süsü vererek 3-4 kişilik gruplar halinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında çeşitli adreslerde arama yapıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, sosyal medyada, "kendilerine polis süsü vererek 3-4 kişilik gruplar halinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında çeşitli adreslerde arama yapıldığı" yönünde paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.
Söz konusu paylaşımların asılsız olduğu bildirilen açıklamada, "İlimizde bugüne kadar söz konusu paylaşımla ilgili birimlerimize intikal eden herhangi bir konu olmamıştır. Bu tür gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadesi kullanıldı.
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