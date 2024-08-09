Ankara-Eskişehir Yolu'nda Otobüs Kazası: 9 Ölü, 26 Yaralı

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(ANKARA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara- Eskişehir Yolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak Olukpınar köyü mevkisinde köprüye çarpması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 26 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Şahin, bir televizyon kanalına yaptığı telefon bağlantısında kazaya ilişkin bilgi verdi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplandığını söyleyen Şahin, kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Şahin, fren izi bulunmadığını, şoförün uyumuş olabileceğini belirterek, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Öte yandan, ANKA Haber Ajansı muhabirinin konuştuğu görgü tanığı bir sürücü, arkasından seyir halinde olduğu otobüsün sağa sola yalpaladığını anlattı. Şoförün uyumuş olabileceğini söyleyen görgü tanığı, otobüs yalpalamaya başlayınca korna çalarak uyarmaya çalıştığını ifade etti.

Ankara'dan Polatlı istikametine seyir halindeki 04 AAV 951 plakalı Ağrı Seç Turizm'e ait yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Olukpınar köyü mevkisinde köprüye çarpmıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.