Ankara Etimesgut'ta motosikletin çarptığı kadın ve sürücü yaralandı, kaza kamerada - Son Dakika
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Ankara Etimesgut'ta motosikletin çarptığı kadın ve sürücü yaralandı, kaza kamerada

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Ankara Etimesgut\'ta motosikletin çarptığı kadın ve sürücü yaralandı, kaza kamerada
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Ankara Etimesgut'ta dün sabah yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kadın ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı; yaralılar Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kaza araç kamerasına yansıdı.

ANKARA'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, motosiklet çarptı. Sürücü ve yayanın yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Etimesgut ilçesindeki Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; trafik lambalarında bekleyen araçlara yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan E.Y. isimli kadına, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiMotosikletGüvenlik3. SayfaSincanAnkaraGüncelKazaSon Dakika

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