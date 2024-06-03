Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı protesto etti - Son Dakika
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı protesto etti

Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail\'in Gazze\'ye uyguladığı soykırımı protesto etti

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı protesto etti.

03.06.2024 22:20
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı protesto etti.

Platform üyelerinin Şentepe Müslüm Gürses Parkı'nda bir araya geldiği program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Harun Özçelik, Gazze halkının 76 yıldır direndiği zulme en başarılı cevabın Aksa Tufanı Operasyonu'yla verildiğini ve bunun üzerinden 241 günün geçtiğini belirtti.

Gazze'de soykırım yapan İsrail rejiminin son zamanda Hamas'ın başarılı operasyonlarıyla kayıplar verdiğini aktaran Özçelik, İsrail'in aldığı bu darbeyi unutturmak için Refah'ta yüzlerce Filistinliyi bombalarla yakarak şehit ettiğini söyledi.

Özçelik, "Siyonizm terör örgütü, İslam ülkelerinin liderlerinin sessizliğinden aldığı cesaretle insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken, gerçekleşen bu son saldırılar sözün bittiği yer olmuştur." dedi.

Siyonistlerin savaş hukukunu çiğneyerek, kadın, çocuk, yaşlı, doktor, gazeteci ve yardım gönüllüsünü katlettiğini belirten Özçelik, şu açıklamalarda bulundu:

"Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı almasına rağmen saldırılar devam etmektedir. Yardım kuruluşlarının Gazze'ye girişlerinin engellenmesiyle Gazze halkı çaresiz hale gelmiştir. Bu durum düzeltilmezse daha büyük katliamların, açlık ve ölümlerin habercisidir. Artık açık şekilde anlaşılmaktadır ki terör örgütü İsrail ile müzakere süreci bitmiş ve topyekun mücadele dönemi başlamıştır. Müslümanlar tarihte hiçbir ayrım yapmadan mağdurun, mazlumun yanında olmuştur."

Dünyadaki ve İsrail'deki birçok Yahudi'nin siyonistlerle aralarına mesafe koyduğunu söyleyen Özçelik, Türkiye'deki Yahudi cemaati ve iş adamlarının da buna tepki vermesi gerektiğini vurguladı.

Özçelik, Gazzelilerin, sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödediğini, aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın ve Türkiye'nin selameti için mücadele ettiğini aktararak, "İsrail terör örgütü, Gazze'de başarılı olursa, yarınki hedefleri Hatay, Diyarbakır, Adıyaman ve birçok ilimiz olacaktır. Hamas sadece Filistin için değil Türkiye için de savaşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı protesto etti - Son Dakika

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