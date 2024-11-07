Ankara Film Festivali Başkanı İnci Demirkol Vefat Etti

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(ANKARA) - Bir süredir tedavi gören Ankara Film Festivali Başkanı İnci Demirkol, hayatını kaybetti.

Ankara Film Festivali'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Film Festivali'nin başkanı, sevgili İnci Demirkol'u kaybettik, çok üzgünüz. Festival ailesi olarak çok özleyeceğiz" denildi.