Ankara Güdül'de ağılda çıkan yangında 65 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Ankara Güdül'de ağılda çıkan yangında 65 küçükbaş hayvan telef oldu

Ankara Güdül\'de ağılda çıkan yangında 65 küçükbaş hayvan telef oldu
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Ankara'nın Güdül ilçesinde Mehmet Ali Uçar'a ait ağılda sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ağıldaki 65 küçükbaş hayvanın tamamı öldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Güdül ilçesinde ağılda çıkan yangında 65 küçükbaş öldü.

Karacaören Mahallesi Yayla mevkisinde Mehmet Ali Uçar'a ait ağılda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu Uçar'a bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ağılda bulunan 65 küçükbaşın tamamının öldüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara Güdül'de ağılda çıkan yangında 65 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Güdül'de ağılda çıkan yangında 65 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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