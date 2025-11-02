Ankara-Gürbulak'ta 721 kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara-Gürbulak'ta 721 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Ankara-Gürbulak\'ta 721 kg Metamfetamin Ele Geçirildi
02.11.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2.6 milyar TL değerinde sıvı metamfetamin yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilo sıvı metamfetamin ele geçirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Gürbulak Gümrük Kapısına gelen TIR, şüpheli bulunarak mercek altına alındı. Araçta yapılan X-Ray taraması ve narkotik köpeği 'Kont' ile yapılan detaylı aramada, aracın yakıt tankına çeşitli bölmelerine gizlenmiş 721 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 2 milyar 612 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. Operasyonla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

2025'TE 30 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, 2025 yılının başlangıcından bu yana gümrüklerde 30 ton 100 kilo ağırlığında ve 40 milyar 30 milyon TL değerinde muhtelif türde uyuşturucu ele geçirildi ve imha edildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara-Gürbulak'ta 721 kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü
Böyle şaka olmaz gerçekten Doktorun aklını aldı Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek 3 gün sonra hava tersine dönüyor Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! 3 gün sonra hava tersine dönüyor
Togg, Almanya’da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi Togg, Almanya'da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi
Süre sona erdi 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük’ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

10:33
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir’e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü
10:21
47. İstanbul maratonu start aldı
47. İstanbul maratonu start aldı
10:02
Bakan Tunç’tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi Çarpıcı kamera detayı
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
09:11
Bir türlü teşhis konulamamıştı Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu
09:05
Korkutan sesler bu kez Kartal’da duyuldu Tahliye edilen bina mühürlendi
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi
08:09
Süpermarkette patlama Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2025 11:15:27. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara-Gürbulak'ta 721 kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.