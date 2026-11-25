Ankara Sebze ve Meyve Hali'nde baskı ve tehditle 'nitelikli yağma' suçunu işlediği belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı.

HALDE KORSAN OTOPARK BASKISI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki Ankara Sebze ve Meyve Hali'nde bir grubun iş yeri sahiplerine yönelik baskı ve tehditte bulunduğunu ve 'nitelikli yağma' suçunu işlediğini belirledi.

Şüphelilerin bu şekilde haksız kazanç elde etmeye çalıştığı, sevkiyata gelen araçlara yönelik korsan otoparkçılık yöntemiyle baskı kurduğu ve kanunsuz ücret talep ettiği tespit edildi.

İŞ YERLERİNDEN TÜFEK VE TABANCA ÇIKTI

Şafak vakti sebze ve meyve halinde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Bazı iş yerlerinde yapılan aramada 7 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 'sallama' tabir edilen 2 kesici alet ve çeşitli çap ve kalibrede 170 mermi ele geçirildi.

Yaklaşık 300 kişiye yapılan GBT sorgusunda ise aranan 1 kişi gözaltına alındı. Ayrıca hacizli yakalamalı olduğu belirlenen 1 araca el konuldu.