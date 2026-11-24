Ankara İl Jandarma ekipleri kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık operasyonları yapıldı; 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 20 elektronik sigara, 7 bin 460 makaron, 97 paket kaçak sigara ve 451 litre kaçak alkol bulundu; 8 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde ülkeye kaçak yollarla sokulan eşyaların ticaretini yapan ve nakleden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 elektronik sigara, 7 bin 460 tütün doldurulmuş makaron, 97 paket kaçak sigara, 451 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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