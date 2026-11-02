Ankara İl Jandarma Komutanlığı sanal devriyede 401 siteye erişim engeli getirdi - Son Dakika
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı sanal devriyede 401 siteye erişim engeli getirdi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığının 26 Ekim-1 Kasım'da yürüttüğü sanal devriyede 401 internet sitesine erişim engeli getirildi. Sitelerin 339'u yasa dışı bahis, 3'ü oltalama dolandırıcılığı, 59'u müstehcen içerik nedeniyle Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 401 internet sitesine erişim engellendi.

Alınan bilgiye göre, 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 761 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

İncelemeler sonucunda, 339 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 59 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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