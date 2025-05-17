Ankara İtfaiyesi 4 Ayda 3.202 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara İtfaiyesi 4 Ayda 3.202 Yangına Müdahale Etti

Ankara İtfaiyesi 4 Ayda 3.202 Yangına Müdahale Etti

ABD İtfaiyesi, 2025'in ilk 4 ayında 3.202 yangın ve 7.898 olaya müdahale etti.

17.05.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiyesi yılın ilk 4 ayında 3 bin 202 yangına müdahale etti.

Ankara İtfaiyesi, yılın ilk 4 ayında 7 bin 898 olayda görev aldı. Bu olayların 3 bin 202'sini yangınlar, 3 bin 203'ünü kurtarma, 501'ini trafik kazası, 195'ini ise su baskını oluşturdu.

İtfaiye ekipleri, müdahale için çıktığı 797 olaydan 315'inin asılsız ihbar olduğunu tespit etti, 482 vakada ise ihbarın geçersiz olduğu anlaşılınca yoldan döndü.

Yangınların 1207'si açık ateş kaynaklı çöp yangını, 352'si araç, 344'ü otluk alan, 302'si konut, 139'u iş yeri, 108'i ise baca yangını olarak kaydedildi.

İtfaiye ekipleri, 229 kişiyi asansörden, 64 kişiyi ise bayrak asarken mahsur kaldıkları yerden kurtardı. 274 intihara teşebbüs olayına müdahale eden ekipler, 94 kişinin parmağında sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.

"Yeterli önlem alınmadığı zaman yangınlar meydana gelebiliyor"

İtfaiye ekiplerinin faaliyetleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ABB İtfaiye Dairesi Başkanlığı AR-GE ve Halkla İlişkiler Amiri Fatih Güler, "Ankara İtfaiyesi 2025 yılının ilk 4 ayında 7 bin 898 olaya müdahale etmiştir. Bunun 3 bin 202'si yangın olayıdır." dedi.

Güler, bu yangınların yüzde 40'ının çöp ve konteyner, yüzde 15'inin araç, yüzde 15'inin konut, geri kalan kısmının ise çeşitli yangınlar olduğunu belirterek, "Yangınların çıkış nedeni genel olarak insan kaynaklı, aslında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çıkıyor. Yeterli önlem alınmadığında yangın, felakete dönüşebiliyor. Özellikle söndürülmeden atılan tütün ürünleri fark edilmeden yangına yol açabiliyor. Açık ateş kaynağı zaten rüzgarla birleştiği zaman yangın kontrol dışına çıkıyor ve büyük yangınlar meydana getiriyor. Bu da büyük trajediler ve felaketlere sebep oluyor." diye konuştu.

"662 yangın söndürme tankeri dağıttık"

Açık alanda çöp yakmanın doğru olmadığını vurgulayan Güler, "Çöplerin imhası, geri dönüşüm tesislerinde yapılmalı. Ayırdığımız çöpler zaten bu tesislerde işleniyor, bizim çöp yakmamıza gerek yok." uyarısında bulundu.

Fatih Güler, yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Tatile ya da seyahate çıkarken evde prizde elektrikli cihaz bırakmamalıyız. Özellikle telefon şarj aletlerinin fişi çekilmeli, bulaşık makinesi gibi cihazlar tamamen kapatılmadan ev terk edilmemeli. Alınacak küçük önlemler büyük fayda sağlar." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın kırsal bölgelerinde, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde çıkabilecek yangınlara erken müdahale amacıyla hayata geçirilen su tankeri projesine ilişkin bilgi veren Güler, şöyle konuştu:

"Kırsal mahallelerimize traktör milinden beslemeli, 3 ton kapasiteli ve 6 bar basınca sahip 662 yangın söndürme tankeri dağıttık. Ekiplerimiz olay yerine ulaşana kadar ilk müdahaleyi yapabilmeleri için 1403 vatandaşa yangına müdahale eğitimi verdik. Böylece yangınlara anında müdahale edilmesini sağlamaya çalışıyoruz."

Yangın bilincini artırmaya yönelik eğitim seferberliği

Fatih Güler, yılın ilk 4 ayında 91 bin 309 kişiye yangınlarla ilgili bilinçlendirme amacıyla seminer, tatbikat ve hizmet içi gibi eğitimler verdiklerini belirterek, "Kamu kurumlarına, vatandaşlara, okullara, talep gelen her yerde eğitimlerimizi veriyoruz." diye konuştu.

Yangın merdivenlerinin, olası bir yangında tahliyenin kolay sağlanabilmesi için boş olması gerektiğine dikkati çeken Güler, "Amacına uygun kullanılması gerekiyor. Oraya ikinci el eşyalar, çiçekler gibi eşyalar koymamamız gerekiyor. Ayrıca, yangın merdiveni kapısının her zaman açık bulundurulması zorunludur. Vatandaşlarımıza buradan bir uyarıda bulunmak istiyoruz, bilinçli müdahale ve doğru tahliye hayat kurtarır." dedi.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel, ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara İtfaiyesi 4 Ayda 3.202 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi 2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni’den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi 2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi
Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan Görüntüler ortaya çıktı Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı
Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu’nu getiriyor Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor
Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı
Edi Rama’nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu Erdoğan takılmadan edemedi Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Kerem Aktürkoğlu’ndan TFF’ye olay tepki Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki
5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak 5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak

11:58
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
10:42
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze’deki tüm çocuklar öldürülmeli
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
14:58
Çin’den tehlikeli hamle: Batı’ya sattığı güneş panellerine gizli ’’Öldürme Düğmesi’’ yerleştirdi
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli ''Öldürme Düğmesi'' yerleştirdi
14:50
İlk görüşme gerçekleşti Erol Bulut Süper Lig’e geri dönüyor
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor
14:37
’’Dağ başında soğuk varmış’’ türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
''Dağ başında soğuk varmış'' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
14:35
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
14:25
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna’nın Rusya’dan 3 isteği var
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var
14:22
Uber sürücüsü, ’Çılgın Gözlerin Var’ diyen yolcuya silah çekti
Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
14:19
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
14:14
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
14:01
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 12:52:54. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara İtfaiyesi 4 Ayda 3.202 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.