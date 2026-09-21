Ankara Kahramankazan'da otomobil park halindeki tıra çarptı, kadın sürücü yaralandı - Son Dakika
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Ankara Kahramankazan'da otomobil park halindeki tıra çarptı, kadın sürücü yaralandı

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Ankara Kahramankazan\'da otomobil park halindeki tıra çarptı, kadın sürücü yaralandı
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Ankara Kahramankazan'da iki aracın çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki tıra çarptı; yaralı, 112 ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kadın sürücü yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi'nde Kordon1 Caddesi ile Emirgan1 Caddesinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Cengiz S. yönetimindeki 06 S 50019 plakalı servis minibüsü ile Kadriye B. yönetimindeki 55 ALS 752 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak durabildi.

Kazada şok geçiren kadın sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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