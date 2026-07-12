Ankara Kalesi\'nde Yangın Söndürüldü

ANKARA Kalesi'nin etrafındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi etrafındaki otluk alanda çıktı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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