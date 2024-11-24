Ankara Kar Altında

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Ankara, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezini etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla şehrin cazibe merkezi olan parklarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Başkenti kaplayan kardan dolayı Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Sıhhiye çevresi ve Kuğulu Park da beyaza büründü.

Güzel görüntüler oluşan Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilip anın tadını çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın kardan olumsuz etkilenmemesi için ana yollarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama ile kar küreme çalışması yapıyor.

Trafik polislerinin ana arterlerde önlem aldığı kentte bazı sürücüler kardan dolayı zor anlar yaşadı.