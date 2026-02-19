"Ankara'nın Hatırına" ve "İpek Yolu" Seçkileri, Kocatepe'de Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Ankara'nın Hatırına" ve "İpek Yolu" Seçkileri, Kocatepe'de Tanıtıldı

19.02.2026 11:07  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ankara Kültür' çalışmaları çerçevesinde hazırlanan BELMEK Sergisi, Kocatepe Kültür Merkezi'nde lansmanı yapılarak sanatseverlerle buluştu. Sergi, geleneksel sanatların modern yorumlarıyla dikkat çekiyor ve 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "Ankara Kültür" çalışmaları kapsamında hazırlanan BELMEK Sergisi'nin lansmanı, Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. "Ankara'nın Hatırına", "İpek Yolu" ve "BELMEK Geleneksel" seçkilerinin sanatseverlerle buluştuğu serginin lansmanına Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın kültür sanat çalışmaları kapsamında hazırlanan BELMEK Sergisi'nin lansmanı Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Geleneksel sanatların çağdaş bakış açısıyla yeniden yorumlandığı sergi, "Ankara'nın Hatırına", "İpek Yolu" ve "BELMEK Geleneksel" seçkileriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yıl boyunca atölyelerde üretilen el emeği eserlerin sanatseverlerle buluştuğu serginin lansmanına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar ve çok sayıda davetli katıldı.

"Büyük bir öğrenme şehrine dönüştürüyoruz"

BELMEK'lerin yaşam boyu öğrenme modeline dönüşmesinden duydukları gururu ifade eden Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, "Geçtiğimiz ay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na markamızı tescillemiş olduk, kabulümüzü aldık, bundan sonra hikayemiz şimdi yazılmaya başlayacak. Başkent'imizi, BELMEK kursiyerlerimizle 45 farklı alandaki kurs alanlarımızda 300'e yakın hocamızla ve 20 bine yakın kursiyerimizle büyük bir öğrenme şehrine dönüştürüyoruz. Bugünkü sergi için geçtiğimiz nisan ayından bu yana arkadaşlarımız çok yoğun bir emek sarf ettiler. Bir ekibimiz UNESCO'ya girmek için meşakkatli bir süreç yürütürken diğer ekibimiz de üretimsel süreçleri devam ettirdi" diye konuştu.

Çiniden ipek işlemelere, minyatürden seramiğe kadar birçok el emeği eserin bulunduğu sergi, 13 Mart gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İpek Yolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ankara'nın Hatırına' ve 'İpek Yolu' Seçkileri, Kocatepe'de Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:20:14. #7.11#
SON DAKİKA: "Ankara'nın Hatırına" ve "İpek Yolu" Seçkileri, Kocatepe'de Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.