"Ankara'nın Hatırına" ve "İpek Yolu" Seçkileri, Kocatepe'de Tanıtıldı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "Ankara Kültür" çalışmaları kapsamında hazırlanan BELMEK Sergisi'nin lansmanı, Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. "Ankara'nın Hatırına", "İpek Yolu" ve "BELMEK Geleneksel" seçkilerinin sanatseverlerle buluştuğu serginin lansmanına Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın kültür sanat çalışmaları kapsamında hazırlanan BELMEK Sergisi'nin lansmanı Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Geleneksel sanatların çağdaş bakış açısıyla yeniden yorumlandığı sergi, "Ankara'nın Hatırına", "İpek Yolu" ve "BELMEK Geleneksel" seçkileriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yıl boyunca atölyelerde üretilen el emeği eserlerin sanatseverlerle buluştuğu serginin lansmanına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar ve çok sayıda davetli katıldı.

"Büyük bir öğrenme şehrine dönüştürüyoruz"

BELMEK'lerin yaşam boyu öğrenme modeline dönüşmesinden duydukları gururu ifade eden Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, "Geçtiğimiz ay UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na markamızı tescillemiş olduk, kabulümüzü aldık, bundan sonra hikayemiz şimdi yazılmaya başlayacak. Başkent'imizi, BELMEK kursiyerlerimizle 45 farklı alandaki kurs alanlarımızda 300'e yakın hocamızla ve 20 bine yakın kursiyerimizle büyük bir öğrenme şehrine dönüştürüyoruz. Bugünkü sergi için geçtiğimiz nisan ayından bu yana arkadaşlarımız çok yoğun bir emek sarf ettiler. Bir ekibimiz UNESCO'ya girmek için meşakkatli bir süreç yürütürken diğer ekibimiz de üretimsel süreçleri devam ettirdi" diye konuştu.

Çiniden ipek işlemelere, minyatürden seramiğe kadar birçok el emeği eserin bulunduğu sergi, 13 Mart gününe kadar ziyaret edilebilecek.