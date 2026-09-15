Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu, 28 şüpheliden 26'sı yakalandı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kamu mahrem" ve "kamu mahrem izdivaç" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün kamu mahrem ve kamu mahrem izdivaç yapılanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda örgüt içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri belirlenen 28 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.