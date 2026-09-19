Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonunda 26 şüpheliden 15'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonunda 26 şüpheliden 15'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ'nün kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi; gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Aralarında 12 aktif kamu çalışanının bulunduğu 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

ANKARA merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren mensuplarının evliliklerinin örgütsel bir sistem içerisinde organize edildiğine ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Soruşturma kapsamında bir kadın örgüt mensubunun kullandığı ByLock hesabına ilişkin tespit ve değerlendirme tutanağı üzerinde yapılan incelemelerde, örgüt içerisinde gerçekleştirilen izdivaç görüşmelerine ilişkin yeni tespitlere ulaşıldı. Yürütülen çalışmalarda, örgüt mensuplarının evlilik süreçlerinin sözde 'abi' ve 'ablalar' tarafından takip edildiği, kadın örgüt mensuplarının kişisel, ailevi ve eğitim bilgilerinin yanı sıra fiziki özellikleri ve örgüt içerisindeki konumlarına ilişkin bilgilerin kayıt altına alındığı belirlendi. Bu bilgiler doğrultusunda oluşturulan aday havuzundan, özellikle kamu kurumlarının mahrem yapılanmalarında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına uygun kişilerin belirlendiği ve tarafların örgüt sorumlularının kontrolünde görüştürüldüğü tespit edildi.

ByLock içerikleri ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda sürdürülen çalışmalar sonucunda, aralarında 12 aktif kamu çalışanının da bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanması ile örgüt içi izdivaç sisteminin tespit ve deşifresine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
OperasyonGüvenlik3. SayfaAnkaraGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Sivas’ta 11 aylık Büşra’nın izine 8 gündür rastlanmadı Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi Sivas'ta 11 aylık Büşra'nın izine 8 gündür rastlanmadı! Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
13:59
Trabzonspor-Galatasaray maçında nefesler tutuldu İşte muhtemel 11’ler
Trabzonspor-Galatasaray maçında nefesler tutuldu! İşte muhtemel 11'ler
13:55
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
13:35
Arda Güler İngiltere’yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
13:03
KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:18
Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 14:24:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonunda 26 şüpheliden 15'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement