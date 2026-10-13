Ankara’nın başkent oluşunun 103’üncü yılı kutlanıyor... Vali Canbolat ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara’nın başkent oluşunun 103’üncü yılı kutlanıyor... Vali Canbolat ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti

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Ankara’nın başkent oluşunun 103’üncü yılı kutlanıyor... Vali Canbolat ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti
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Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki heyet, Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Vali Canpolat, "21 Ağustos 1919'da Ankara'ya gelişinizle birlikte, İstiklal Mücadelemizin merkezlerinden biri haline gelen bu şehir, milletimizin bağımsızlık azminin ve geleceğe olan sarsılmaz inancının sembolü olmuştur" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki heyet, Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Vali Canpolat, "21 Ağustos 1919'da Ankara'ya gelişinizle birlikte, İstiklal Mücadelemizin merkezlerinden biri haline gelen bu şehir, milletimizin bağımsızlık azminin ve geleceğe olan sarsılmaz inancının sembolü olmuştur" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi Ankara'nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen yasa önerisinin kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi parti temsilcileri ile Ankara Seymenleri ve öğrenciler katıldı.

Canpolat ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Canpolat, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Vali Canpolat, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığı, milli iradenin tecelli ettiği ve Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünde manevi huzurunuzdayız. 21 Ağustos 1919'da Ankara'ya gelişinizle birlikte, İstiklal Mücadelemizin merkezlerinden biri haline gelen bu şehir, milletimizin bağımsızlık azminin ve geleceğe olan sarsılmaz inancının sembolü olmuştur.

13 Ekim 1923'te başkent ilan edilen Ankara, o günden bugüne Cumhuriyetimizin değerlerini, milli egemenlik anlayışını ve bizlere emanet ettiğiniz tarihi mirası gururla taşımaktadır. Bizler de bu kıymetli mirasa sahip çıkarak Ankara'yı tarihi kimliğine ve başkentlik sorumluluğuna yaraşır şekilde geliştirmek, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Başta siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk."

Canpolat ve Yavaş, tören sonrasında Anıtkabir Komutanlığı'nı da ziyaret etti.

Kaynak: ANKA
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