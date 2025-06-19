Ankara'nın Efsanevi Magirus Dolmuşları 'Dolmuş Sahne'ye Dönüştü

(ANKARA) - Ankara'nın sokaklarını süsleyen ve hafızalarda yer eden efsanevi Magirus dolmuşlarından biri, bu yaz kentin kültür sanat yaşamına yeni bir soluk getirdi. EV.ankara adlı kültür sanat oluşumunun tasarladığı "Dolmuş Sahne", Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Başkent'in dört bir yanındaki parklarda ücretsiz konserlere ev sahipliği yapıyor.

Ankara'nın simgesi haline gelmiş, sokaklarını bir zamanlar neşeyle arşınlayan efsanevi Magirus dolmuşlarından biri, bu yaz bambaşka bir kimliğe büründü. Şehrin dinamik kültür sanat oluşumu EV.ankara'nın vizyonuyla yeniden hayat bulan ikonik araç, şimdi bir "Dolmuş Sahne" olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle Başkent'in parklarında ücretsiz konserlere ev sahipliği yapıyor.

Herkese açık ve ücretsiz

Haziran ayı boyunca Ankaralılar, Başkent'in ikonik parklarında Dolmuş Sahne'nin müzikle buluşmasına tanıklık edecek. Bu kapsamda Botanik Parkı, Seğmenler Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı ve Göksu Parkı gibi şehrin popüler açık alanları, genç müzisyenlerin performanslarıyla şenlenecek. Saat 17.30'da başlayan konserler, tüm vatandaşların katılımına açık ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen "Dolmuş Sahne", yaz aylarında parkları ziyaret eden Ankaralılara keyifli müzik ziyafetleri sunarak, kentin sosyal ve kültürel hayatına dinamizm katıyor.