Ankara'nın Kültürel Sergisi Açıldı

19.03.2026 11:42
Kültür Bakanı Ersoy, 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' sergisini ziyaret etti, 24 eser sergilendi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da açılan 'Başkent Ankara' sergisini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet'in başkenti Ankara'nın tarihi birikimi ve kültürel hafızası, sanatçıların fırçasıyla tuvale taşınarak sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da, Ankara'nın 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edilmesi kapsamında açılan sergiyi ziyaret etti. Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan 24 eserin yer aldığı sergiyi gezen Bakan Ersoy, Ankara'nın Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi kapsamında yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Bakan Ersoy, "2026 yılında Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi Türk Devletleri Teşkilatı tarafından Ankara. Bu bağlamda bir dizi etkinliği Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve yerel yönetimlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Kültür Yolu Festivali kapsamında biliyorsunuz Ankara, Kültür Yolu Festivalinin önemli bir etkinliği olan Art Meydan resim çalışmasının etkinliğini Turizm Başkenti etkinliklerine adapte ettik. Bu bağlamda, bu sergi 24 eserle 22 tane sanatçımızın katıldığı bir sergi. 2025 yılında resmedilmiş resimler bunlar" dedi.

'TÜRK DEVLETLERİNİ SANATLA TANITIYORUZ'

Ankara'nın geçmişten bugüne anlık görüntüleri de dahil olmak üzere farklı yönlerden yapılmış çalışmalarının olduğunu belirten Bakan Ersoy, serginin hem tanıtım açısından turizm adına ve aynı zamanda Türkiye'nin birçok yerinden gelen sanatçılarla kentte kültür sanatın geldiği noktayı anlatması bakımından da oldukça önemli olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, "Özellikle Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğiniz zaman buradaki en önemli hedeflerimizden biri o seçilen ülkeyi sadece kültür ve sanatla bir noktaya getirmek değil, Türk devletleri arasında belirliliğini, turizm açısından tanıtımını da gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.

Ankara'yı anlatan resim sergisinin iki amaca da hitap ettiğine işaret eden Bakan Ersoy, "Hem kültürel bir faaliyeti gerçekleştirmiş oluyorsunuz, hem buradaki resimlerin konuları ve içerikleri olarak baktığınızda tüm Türk devlerini iyi bir şekilde sanat yoluyla tanıtmış oluyoruz" diye konuştu.

10 NİSAN'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

CSO Ada Ankara Üst Kat Fuaye alanında açılan sergi, 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Başkentin kültür ve sanat hayatına katkı sunan sergi, Ankara'nın tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini sanat aracılığıyla görünür kılmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

