Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sanayi sitesinin ara yollarına asfalt serilmeye başlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sanayi sitesinin içindeki bozuk yolları düzelterek asfalt döküyor.
Yağmur yağdığında sorun yaşayan sanayi esnafı çalışmaları memnuniyetle karşıladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürü Mustafa Dayanıklı, asfalt çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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