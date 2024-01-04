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Nallıhan ilçesinde sanayi sitesinin ara yollarına asfalt serilmeye başlandı - Son Dakika
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Nallıhan ilçesinde sanayi sitesinin ara yollarına asfalt serilmeye başlandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan sanayi sitesinin ara yolları, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzeltilerek asfalt serilmeye başlandı. Yağmur yağdığında sorun yaşayan sanayi esnafı, çalışmaları memnuniyetle karşıladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürü Mustafa Dayanıklı, asfalt çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nallıhan ilçesinde sanayi sitesinin ara yollarına asfalt serilmeye başlandı
04.01.2024 - 09:25,
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sanayi sitesinin ara yollarına asfalt serilmeye başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sanayi sitesinin içindeki bozuk yolları düzelterek asfalt döküyor.

Yağmur yağdığında sorun yaşayan sanayi esnafı çalışmaları memnuniyetle karşıladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürü Mustafa Dayanıklı, asfalt çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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