Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpan otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpan otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki otogara giriş ve çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

09.08.2024 12:13
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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki otogara giriş ve çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsünün, dün saat 09.35'te Doğubayazıt ilçesindeki otogara giriş yaptığı ve bir süre sonra yolcuları alarak hareket ettiği bildirildi.

Otobüsün, Doğubayazıt Otogarı'na giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpan otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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