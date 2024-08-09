Ankara'nın Polatlı ilçesinde otobüs kazası: 9 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde otobüs kazası: 9 ölü, 26 yaralı

Ankara\'nın Polatlı ilçesinde otobüs kazası: 9 ölü, 26 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan otobüs, Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve kaza nedeniyle güzergah trafiğe kapatıldı.

09.08.2024 09:16
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Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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