Başkent'te "Sosyal Abonman" ile 1 Milyon 666 Bin 800 Biniş Gerçekleşti

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) sosyal destek alan vatandaşlar için hayata geçirdiği "Sosyal Abonman" uygulamasına ilgi sürüyor. 1 Şubat 2026 tarihinde başlayan uygulamada, 27 Mart 2026 itibarıyla aktif kullanıcı sayısı 73 bin 261 kişiye ulaştı. EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre, uygulamanın ilk haftasında 176 bin 102 olarak gerçekleşen biniş sayısı yüzde 68 oranında artarak son haftalarda 295 bin 817'ye yükseldi. Sosyal abonmanın uygulanmaya başladığı tarihten itibaren 27 Mart'a kadar toplam biniş sayısı ise 1 milyon 666 bin 800 olarak gerçekleşti.

Aktif biniş sayısı yüzde 68 arttı

EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre, uygulamanın ilk haftasında toplu taşımada 176 bin 102 biniş gerçekleşirken, son haftalarda bu sayı 295 bin 817'ye yükseldi. Böylece ilk hafta ile son hafta arasında aktif biniş sayısında yüzde 68 oranında artış yaşandı. Gerçekleştirilen biniş sayıları haftalara göre ise 244 bin 765, 249 bin 402, 234 bin 439, 265 bin 476 ve 200 bin 799 olarak kayıtlara geçti.

Tüm hatlarda toplam 1 milyon 666 bin biniş

Toplam kullanım rakamlarına bakıldığında Sosyal Abonman ile EGO otobüslerine 1 milyon 271 bin 316, metro hatlarına 258 bin 289, ANKARAY'a 53 bin 741, Başkentray'a ise 83 bin 454 biniş gerçekleşti. Tüm hatlarda toplam biniş sayısı ise 1 milyon 666 bin 800 olarak kaydedildi.

Uygulama kapsamında verilen ücretsiz ulaşım hakkı, EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve Başkentray hatlarında 30 gün boyunca kullanılabiliyor.