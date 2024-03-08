Ankara\'nın tek kadın İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özlem Gören, Altındağ\'ın güvenliğini sağlıyor

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Ankara'nın tek kadın İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özlem Gören, 400 binden fazla nüfusu olan Altındağ'ın kırsalında asayişten trafiğe güvenlik çalışmalarını yönetiyor.

Jandarma Teşkilatına 15 yıl önce astsubay rütbesiyle katılan Gören, görevde yükselme sınavlarında başarı göstermesinin ardından subaylığa geçti.

Meslek hayatındaki ilk görevine asayiş tim komutanı olarak başlayan Gören, kadına yönelik şiddet, terör ve kaçakçılıkla mücadele gibi alanlarda da görev yaptı.

Yurt dışında bir süre çalışan Gören, son olarak Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı görevine getirildi.

"Suç işlediklerinde onları yakalayacağımızı biliyorlar"

Yaklaşık 4 yıldır Altındağ İlçe Jandarma Komutanı olan Üsteğmen Gören, vatandaşların yardıma ihtiyacı olduğu her anda yanlarında olduklarını ifade etti.

Altındağlıların bir kadını jandarma komutanı olarak görmeye alıştığını belirten Gören, şöyle konuştu:

"Artık Ankara'da sokaklar bize alıştı, vatandaşlar bize alıştı. Yardıma muhtaç yaşlılar, başları dara düştüğünde jandarmanın yanlarında olduğunu biliyorlar. Çocuklar bizi gördüklerinde koşarak devriye araçlarımıza geliyorlar. Hatta suç işlemeye müzahir kişiler bile bize alıştı. Bizleri tanıyor, suç işlediklerinde onları yakalayacağımızı, peşlerini bırakmayacağımızı biliyorlar."

"Görevimizin başında her daim hazırız"

Gören, kadın mağdurların karşılarında kadın bir jandarma personelini gördüklerinde yaşadıklarını daha rahat ifade ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Jandarmadaki kadınlar olarak, emniyet ve asayişin sağlanmasında aktif olarak sahada, erkek meslektaşlarımızla omuz omuza 7/24 görev yapmaktayız. Kadına yönelik şiddetle mücadelede varız. Hırsızlıkla, ahlaksızlıkla mücadelede varız. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede, suç örgütleriyle mücadelede, terörle mücadelede varız. Hiçbir cinsiyet ayrımı olmaksızın suç ve suçluyla mücadelede kararlıyız.

Görevimizin başında her daim hazırız. Yürüdüğümüz yolun, taşıdığımız yükün, karşılaşacağımız zorluğun hiçbir önemi yok. Dalgalanması gereken bir bayrak, mücadelemizle gururlanan bir millet var. Bu mücadelenin içerisinde dimdik duran tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."