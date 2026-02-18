Ankara Okulları Ramazan İçin Süslendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Okulları Ramazan İçin Süslendi

Ankara Okulları Ramazan İçin Süslendi
18.02.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'daki okullarda ramazan ayı boyunca paylaşma ve yardımlaşmayı güçlendiren etkinlikler düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, Ankara'daki ilkokul, ortaokul ve liseler ramazan ayı için süslendi.

Okullarda, ramazan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler yapılacak.

Ramazan ayı boyunca belirlenen konu başlıklarında uzman konuşmacıların katılımıyla ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere yönelik "İftarda Konuşalım" söyleşi programları düzenlenecek, okul-aile işbirliğini güçlendirmek ve toplumsal birliktelik duygusunu pekiştirmek amacıyla ailelerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacak.

Bu kapsamda Ankara'daki Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi de ramazan ayı için süslendi.

Öğrenci ve öğretmenler, okulda ramazan kültürünü yaşatmak için ışıklar ve süslemelerle okul koridorlarını renklendirdi. Öğrencilere hurma ve zemzem suyu dağıtıldı, ramazan davulu eşliğinde maniler söylendi.

Okul Müdürü Süleyman Kondu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca toplu iftarlar vereceklerini, mukabele okutacaklarını ve ihtiyaç sahibi insanlar için hazırladıkları ramazan kolilerini dağıtacaklarını belirtti.

Etkinlikler sayesinde öğrencilerin hem İslam'daki yardımlaşma kültürünü öğrendiklerini hem de sosyalleştiklerini ifade eden Kondu, "Cuma akşamı öğrencilerimiz ve velileriyle beraber 600 kişilik bir iftar hazırlığımız var, ona şu an öğrencilerimiz isimlerini yazdırdılar ve hazırlık yapmaya başladılar. Bu da onlar için bir sevinç haline döndü beraber iftar yapacağımız için." dedi.

Süleyman Kondu, öğrencilerin aile fertlerinin yanı sıra arkadaşları, komşuları, mahalle sakinleriyle beraber iftar yapmanın ne demek olduğunu kavrayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Öğrenci, yemenin ve yedirmenin ne olduğunu çok iyi bilecek, tabii yedirme sadece ihtiyacı olana değil eşe dosta yedirmek de çok ehemmiyet arz eder İslam'da. Bizim öğrencilerimiz de buna hazırlık yapıyorlar. Hayatta paylaşmanın, ihtiyacı olanlarla veya olmayanlarla beraber sosyal hayatı devam ettirmenin mutluluğunu yaşayacaklar."

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Okulları Ramazan İçin Süslendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na sürpriz hediye Erdoğan'dan Etiyopya Başbakanı'na sürpriz hediye
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı 2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı
Muşspor, Bursaspor’un stadını istedi: 22 bini versinler, biz doldururuz Muşspor, Bursaspor'un stadını istedi: 22 bini versinler, biz doldururuz
Sri Lanka’da ekonomik felaket sonrası radikal adım: Milletvekili emekli maaşları tarih oldu Sri Lanka'da ekonomik felaket sonrası radikal adım: Milletvekili emekli maaşları tarih oldu
Erciyes Dağı, Karavan tutkunlarının yeni kış rotası haline geldi Erciyes Dağı, Karavan tutkunlarının yeni kış rotası haline geldi

16:53
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı Tarihi galibiyete tarihi prim
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:17:39. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara Okulları Ramazan İçin Süslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.