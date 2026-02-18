Ankara Okulları Ramazan İçin Süslendi

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, Ankara'daki ilkokul, ortaokul ve liseler ramazan ayı için süslendi.

Okullarda, ramazan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler yapılacak.

Ramazan ayı boyunca belirlenen konu başlıklarında uzman konuşmacıların katılımıyla ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere yönelik "İftarda Konuşalım" söyleşi programları düzenlenecek, okul-aile işbirliğini güçlendirmek ve toplumsal birliktelik duygusunu pekiştirmek amacıyla ailelerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacak.

Bu kapsamda Ankara'daki Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi de ramazan ayı için süslendi.

Öğrenci ve öğretmenler, okulda ramazan kültürünü yaşatmak için ışıklar ve süslemelerle okul koridorlarını renklendirdi. Öğrencilere hurma ve zemzem suyu dağıtıldı, ramazan davulu eşliğinde maniler söylendi.

Okul Müdürü Süleyman Kondu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca toplu iftarlar vereceklerini, mukabele okutacaklarını ve ihtiyaç sahibi insanlar için hazırladıkları ramazan kolilerini dağıtacaklarını belirtti.

Etkinlikler sayesinde öğrencilerin hem İslam'daki yardımlaşma kültürünü öğrendiklerini hem de sosyalleştiklerini ifade eden Kondu, "Cuma akşamı öğrencilerimiz ve velileriyle beraber 600 kişilik bir iftar hazırlığımız var, ona şu an öğrencilerimiz isimlerini yazdırdılar ve hazırlık yapmaya başladılar. Bu da onlar için bir sevinç haline döndü beraber iftar yapacağımız için." dedi.

Süleyman Kondu, öğrencilerin aile fertlerinin yanı sıra arkadaşları, komşuları, mahalle sakinleriyle beraber iftar yapmanın ne demek olduğunu kavrayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Öğrenci, yemenin ve yedirmenin ne olduğunu çok iyi bilecek, tabii yedirme sadece ihtiyacı olana değil eşe dosta yedirmek de çok ehemmiyet arz eder İslam'da. Bizim öğrencilerimiz de buna hazırlık yapıyorlar. Hayatta paylaşmanın, ihtiyacı olanlarla veya olmayanlarla beraber sosyal hayatı devam ettirmenin mutluluğunu yaşayacaklar."