Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer\'in İsmi Eğitim Merkezinde Yaşatılacak

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer'in ismi görev yaptığı yerdeki eğitim merkezinde yaşatılacak.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ormkan mühendisi Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer'in ismi, görev yaptığı kurumun yerleşkesindeki eğitime merkezine verildi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal de bir süre Beypazarı'nda görev yapan Üstünyer'in Ankara Orman İşletme Müdürü olarak atandığını ve isminin yerleşke içinde yaşatılacak olmasının önemli olduğunu belirtti.