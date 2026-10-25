Ankara Polatlı\'da kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı, sürücüler gözaltına alındı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı- Yunak karayolunda seyir halindeki 34 ZC 7998 plakalı otomobille 06 AGB 88 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı, otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.