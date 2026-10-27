Ankara Polatlı-Haymana yolunda kaygan zeminde TIR devrildi, sürücü hafif yaralandı

Ankara Polatlı-Haymana yolunda kaygan zeminde TIR devrildi, sürücü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Polatlı-Haymana yolunda akşam saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan TIR devrildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan TIR sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.
ANKARA'nın Polatlı- Haymana yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR yola devrildi. Kazada TIR'ın sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Haymana yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün adı öğrenilmeyen TIR, yağışlı hava sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını belirledi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma, olay yerinde incelemelerde bulundu. Sürücüler yağışlı havalarda kayganlaşan yola karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: DHA
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