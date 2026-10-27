Ankara Polatlı-Haymana yolunda kaygan zeminde TIR devrildi, sürücü hafif yaralandı

ANKARA'nın Polatlı- Haymana yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR yola devrildi. Kazada TIR'ın sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Haymana yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün adı öğrenilmeyen TIR, yağışlı hava sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını belirledi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma, olay yerinde incelemelerde bulundu. Sürücüler yağışlı havalarda kayganlaşan yola karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.