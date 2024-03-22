Ankara Siteler Semtinde Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
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Ankara Siteler Semtinde Mobilya İmalathanesinde Yangın

Ankara Siteler Semtinde Mobilya İmalathanesinde Yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Dumandan etkilenenlere ambulanslarla müdahale edilirken, çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

22.03.2024 10:53  Güncelleme: 10:56
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Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde iki katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Önder Mahallesi Özgü Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinden duman yükselmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesinin Siteler İstasyonundaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler yönlendirildi.

Dumandan etkilenenlere olay yerine yönlendirilen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Siteler Semtinde Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika

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