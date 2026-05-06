Ankara-Sivas YHT Hattı'nda 2,3 Milyon Yolcu
Ankara-Sivas YHT Hattı'nda 2,3 Milyon Yolcu

Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nın 3 yılda 2,3 milyon yolcu taşıdığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda 3 yılda 2 milyon 356 bin 815 yolcuya hizmet verildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nın hizmete alınmasının üçüncü yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde açılan hattın 27 Nisan'da yolcu taşımacılığına başladığını hatırlatarak, "Hattımızda günde karşılıklı ikişer sefer gerçekleştiriyoruz. Ankara-Sivas hattımız ile açıldığı günden bu yana 2 milyon 356 bin 815 yolcumuza YHT hızı ve konforuyla hizmet verdik" dedi.

'49 TÜNEL VE 49 VİYADÜK İNŞA EDİLDİ'

Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nı 405 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini anımsatarak, "Hat kapsamında 66,1 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 27,4 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ederek zorlu coğrafi koşullarda büyük bir mühendislik başarısına imza attık" açıklamasında bulundu.

'İSTANBUL-SİVAS HATTINDA 1 MİLYON 140 BİN KİŞİ TAŞINDI'

Hattın açılmasından bir yıl sonra, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivas-İstanbul arasında aktarmasız seferlerin de başladığını hatırlatan Uraloğlu, "İstanbul-Sivas aktarmasız seferleri günde bir geliş bir gidiş olmak üzere toplam 2 sefer olarak gerçekleştiriliyor. Yüksek hızlı trenler, Sivas-İstanbul arasında Yıldızeli, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme'de duruyor. Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 1 milyon 140 bin 577 yolcumuz seyahat etti" dedi.

TOKAT VE MALATYA'DA KOMBİNE TAŞIMACILIK

Yüksek hızlı tren ağını sadece doğrudan hatlarla değil, kombine taşımacılık yöntemiyle de büyüttüklerini vurgulayan Uraloğlu, "25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat'ı da sistemimize dahil ettik. Tokat'tan Yıldızeli İstasyonu'na otobüs aktarmasıyla bağlantı sağlıyoruz. Böylece Tokat-Ankara arasında günde karşılıklı 4, Tokat-İstanbul arasında ise günde karşılıklı 2 sefer olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca Sivas-Malatya Bölgesel Treni ile İstanbul-Malatya arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılığı da devreye aldıklarını hatırlattı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

