Ankara Sof Kumaşı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı

Ankara Valiliği, Ankara keçisinin tiftiğinin işlenmesiyle elde edilen sof kumaşının Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylanarak Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Anadolu'ya özgü Ankara ile özdeşlemiş, tipik ve seçkin bir ırk olan Ankara keçisinin tiftiğinin işlenmesinden elde edilen ipeksi görünümüyle sof kumaşının tarihi, kültürel, ekonomik ve geleceğe aktarılması gereken değerlerden olduğu belirtildi.

Yüzyıllar boyunca yalnızca Anadolu'da, ağırlıklı olarak da Ankara ve çevresinde yetiştirilen Ankara keçisinden elde edilen tiftiğe dayalı üretimin, 15. yüzyıldan itibaren şehirde tiftiğe dayalı güçlü bir dokuma sanayisinin gelişmesine imkan sağladığı kaydedilen açıklamada, Anadolu'nun uzun yıllar Ankara keçisi yetiştiriciliği ve dolayısıyla ham tiftik ile tiftik ürünleri üretim ve ihracatında dünyada tek olma konumunu koruduğu vurgulandı.

Açıklamada beslenmesi, kırkımı, liflerin eğrilmesi ve tiftiğin işlenmesi gibi tüm aşamalarıyla Ankara keçisi ve tiftiğinin, korunması gereken soyut ve somut değerler bütününden oluşan bir kültürel miras olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bir döneme damgasını vuran tiftik keçisi ve sof kumaşının yeniden değer kazanması için önemli çalışmalar yürütülerek; sof kumaşı adına valiliğimizce yapılan coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 22 Aralık 2023 tarihinde onaylanmış ve Ankara Sof Kumaşı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almıştır. Başkentimizde geleneksel değerlerimizin yaşatılması ve geleceğe aktarılması için çalışmalara devam edilecektir."