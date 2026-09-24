Ankara Tabip Odası, MEDULA ve REDES\'in hekimlerin zamanını çaldığını bildirdi

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası, hekimlerin MEDULA ve REDES uygulamaları nedeniyle artan iş yükü, idari ve mali sorumluluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek "Hekimin zamanından çalınan her dakika, hastanın sağlık hizmetine ayrılabilecek zamandan çalınan dakikadır" açıklamasını yaptı.

Ankara Tabip Odası (ATO), hekimlerin reçete onay sistemi MEDULA ve Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) uygulamalarıyla ilgili yaşadığı sorunlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

ATO Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Zafer Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Buket Gülhan ve Dr. Emel Sakınç Çağlar ile Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegeleri Dr. Alpay Azap, Dr. Bilge Ceydilek ve Dr. Nilüfer Ustael katıldı.

Oda adına açıklamayı okuyan Dr. Zafer Çelik, son dönemde hekimlerden ATO'ya ulaşan başvurularda MEDULA ve REDES uygulamalarının önemli sorunlar olarak öne çıktığını belirterek, her iki uygulamanın da hekimlerin mesleki özerkliği, çalışma koşulları ve hastalara ayrılan zaman açısından ciddi sorunlar yarattığını söyledi.

REDES uygulamasının hekimlerin reçete ve tedavi tercihlerinin yapay zeka ve veri analizleri üzerinden sorgulanmasına yol açtığını belirten Çelik, bazı durumlarda hekimlerden reçetelerin neden belirli eczanelerden karşılandığına ilişkin açıklama istenebildiğini, bu tür uygulamaların hekimleri peşinen şüpheli konumuna düşürdüğünü ve mesleki bağımsızlığı zedelediğini dile getirdi.

REDES'in hekimleri gerekli tedavileri uygulama konusunda çekingen davranmaya ve savunmacı hekimliğe yöneltebileceğine dikkat çeken Çelik, bunun hastaların sağlık hizmetine erişimini de olumsuz etkileyebileceğini, risk tespit edilmesi halinde hekimlerden doğrudan savunma istenmesi yerine açık ve hukuka uygun soruşturma süreçlerinin işletilmesi gerektiğini belirtti.

MEDULA üzerinden getirilen fatura kontrol ve onaylama yükümlülüğünün hekimlerin asli görevleri arasında bulunmadığını vurgulayan Çelik, muayene, reçete ve ameliyat gibi işlemlere ilişkin çok sayıda verinin hekimler tarafından kontrol edilerek kişisel e-imzayla onaylanmasının ek iş yükünün yanı sıra idari, hukuki ve mali sorumluluklar da doğurduğunu ifade etti.

Bu işlemlerin hekimlerin hastalarına ayırdığı zamandan çaldığını vurgulayan Çelik, "Hekimin zamanından çalınan her dakika, hastanın sağlık hizmetine ayrılabilecek zamandan çalınan dakikadır" dedi. Çelik, MEDULA kapsamındaki fatura ve işlem kontrollerinin bu konuda yetkin idari ve teknik personel tarafından yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Ankara Tabip Odası'nın taleplerini de aktaran Çelik, REDES raporları üzerinden hekimlerden savunma alınması uygulamasına son verilmesini, MEDULA kapsamında hekimlere yüklenen idari ve mali sorumlulukların kaldırılmasını ve hekimlerin asli görevleri olan sağlık hizmetine daha fazla zaman ayırmasını sağlayacak bir çalışma düzeni oluşturulmasını talep etti.

Çelik, MEDULA ve REDES uygulamalarıyla ilgili hekimlerin yaşadığı sorun ve endişeleri görüşmek üzere Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe'yi makamında ziyaret ettiklerini belirtti.

Açıklamanın ardından söz alan TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Nilüfer Ustael, Sayıştay'ın son raporunda şehir hastanelerine ilişkin önceki raporlarda da yer alan sorunların sürdüğüne dikkat çekti. Ustael, şirketlerin kullandığı ticari alanlara ilişkin bedeller ile ısıtma ve soğutma giderlerinin Bakanlığa aktarılmadığını, buna bağlı kamu kaynak kaybının devam ettiğini belirtti. Hastane ihaleleri ve sağlık yatırımlarında da ciddi sorunlar bulunduğuna işaret eden Ustael, alanın yeterince denetlenmediğini söyledi. TBMM'deki araştırma komisyonunda SGK'nın özel hastaneleri yeterince denetleyemediğinin ifade edildiğini hatırlatan Ustael, "SGK Teftiş Kurulu'nun işini kolaylaştırmak için kamuda görev yapan hekimleri faturalandırma süreçlerinde sorumluluk almaya zorlamak kabul edilemez" dedi.

TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Alpay Azap ise MEDULA kapsamında fatura içeriklerinin hekimler tarafından kontrol edilmesinin hekimlerin asli görevi olmadığını ve ciddi bir iş yükü yarattığını belirtti. Faturalandırma işlemlerinin idari personel tarafından yürütülmesi gerektiğini ifade eden Azap, "Bu zorunluluk kesinlikle hekimler üzerinden alınmalı" dedi. REDES'e ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Azap, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesini desteklediklerini, ancak hekimlerin meslek etiğine ilişkin değerlendirmelerin meslek örgütleri tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Tabip odalarının onur kurulları ile TTB Yüksek Onur Kurulu'nun yaklaşık dokuz aydır işlevsiz olduğunu belirten Azap, ilgili yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.