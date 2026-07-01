Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni

(ANKARA) - Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2025-2026 yılı mezuniyet töreni yapıldı. Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu, "Bu yıl Gazetecilik Bölümümüzden 36, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 53, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden 35 öğrencimiz olmak üzere toplamda 124 öğrencimizi mezun ediyoruz" dedi. İletişim Fakülte birincisi ise Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden Beril Elmadağ oldu.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2025-2026 yılı (İLEF) mezuniyet töreni, Ankara Üniversitesi Rektörlük Binası Yerkeşkesindeki Güneş Meydanda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Fatih keskin ve Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu yaptı.

Keskin, şöyle konuştu:

"Kıymetli öğrenciler, biraz sonra alacağınız diploma, yalnızca tamamlanmış bir eğitim sürecinin idari karşılığı değildir. Aynı zamanda belirli bir düşünce biçiminin, akademik disiplinin ve sorumluluk anlayışının da karşılığıdır. Çünkü üniversite, yalnızca bilgi aktaran bir yer değil; bilginin sorgulandığı ve yeniden anlamlandırıldığı bir düşünce alanıdır. Bu yönüyle üniversite, bireylere sadece bilgi kazandırmakla yetinmez; o bilgiyle nasıl ilişki kuracağını da öğretir. İletişim alanı ise bunun görünür hale geldiği sahalardan biridir. Çünkü iletişim, yalnızca bir mesaj üretimi değil; anlamın kurulması, güvenin inşası ve toplumsal gerçekliğin şekillendirilmesidir. Bu nedenle bu alanda yetkinlik, teknik becerilerin ötesinde; bilgiyi bağlamı içerisinde değerlendirebilme, yorumlayabilme ve etik sorumlulukla kullanabilme kapasitesine dayanır. Ülkenin yıllar sonra en önemli haberlerinde, en iyi filmlerinde, en yaratıcı kampanyalarında ve en etkili iletişim çalışmalarında yine bizim mezunlarımızın imzası olacak. Çünkü biz kalabalık değiliz; ama iz bırakan bir geleneğin mensuplarıyız. Hepinizi içtenlikle kutluyorum. Yolunuz açık olsun."

Bakkaloğlu da şunları söyledi:

"Bu yıl Gazetecilik Bölümümüzden 36, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 53, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden 35 öğrencimiz olmak üzere toplamda 124 öğrencimizi mezun ediyoruz. Sevgili mezunlarımız, içinde yaşadığımız çağ, insanlık tarihinin en hızlı değişimlerinden birine tanıklık ediyor. Yapay zeka, büyük veri, dijital platformlar, artırılmış gerçeklik, yeni medya ekosistemleri ve küresel iletişim ağları yalnızca mesleklerimizi değil; düşünme biçimlerimizi, karar alma süreçlerimizi ve toplumsal ilişkilerimizi de yeniden şekillendiriyor. Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı, ancak doğru bilgiye ulaşmanın her geçen gün daha da zorlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Tam da bu nedenle iletişim alanında yetişmiş insanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Çünkü iletişim, sadece mesaj iletmek ya da göndermek değil; aynı zamanda anlam ve güven inşa etmektir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka ne kadar ilerlerse ilerlesin; vicdanın, etik ilkelerin, etik sorumluluğun ve insani değerlerin yerini hiçbir zaman alamaz. Sizin en büyük farkınız da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Bugün bu alanda Ankara Üniversitesi mezunları olarak paylaşacağınız en önemli miraslardan biri de bu olacak. Gittiğiniz her yerde taşıyacağınız en önemli miraslardan biri de bu olacak. Bu birikimin sizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğinize yürekten inanıyoruz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."

"EN BÜYÜK TEŞEKKÜRÜM CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E"

Bakkaloğlu'nun konuşmasının ardından, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında İletişim Fakültesini başarıyla tamamlayan ilk üç öğrenciye belgeleri ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından hediyeleri takdim edildi. Fakülte üçüncüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden Haydar Onur Yaldız, ikinci Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden Asuman Nurcan Kılıç ve Gazetecilik Bölümünden Büşra Nur Alparslan, fakülte birincisi ise Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden Beril Elmadağ oldu.

Yaş kütüğe plaketini çakan Elmadağ, birincilik konuşmasında, "Burradan aldığımız diploma yalnızca bir mezuniyet belgesi değil, aynı zamanda Cumhuriyetin bizlere yüklediği sorumluluğun da bir simgesi. Bu sorumluluk; aklın ve bilimin rehberliğinden ayrılmadan mesleğimizi etik değerlerle icra etmek, hakikatin peşinden gitmek ve topluma karşı görev bilinciyle hareket etmektir. Son olarak en büyük teşekkürüm Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Çünkü o yalnızca bir Cumhuriyet kurmadı; kadınların eğitimde, bilimde, sanatta ve yaşamın her alanında eşit bireyler olarak var olabileceği bir geleceğin de temellerini attı" dedi.

Elmadağ'ın konuşmasının ardından sahneye çıkarak belgelerini alan fakülte öğrencileri, mezuniyetin simgesi olan kep atma törenini gerçekleştirdi.