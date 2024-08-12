Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesi Kuruldu

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Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde evcil ve yaban hayvanlarına yönelik ağız ve diş sağlığı ünitesi kuruldu.

Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Eren Uslu, AA muhabirine, hayvanların sağlıklı beslenmelerinin iyi bir ağız sağlığına sahip olmaları açısından önem taşıdığını söyledi.

Uslu, diş ve diş eti sorunlarının, hayvanların besin alımını kısıtlamasının yanı sıra tüm vücut sistemlerini olumsuz etkilediğini belirterek, diş kayıplarının yetersiz beslenme sorunlarını da beraberinde getirdiğini aktardı.

Kötü ağız hijyeninin hayvanlarda diş eti hastalığına yol açabildiğini, bunun da ağız içi dokuların zarar görmesine neden olabildiğini vurgulayan Uslu, enfeksiyonların ağız içinde yayılarak diğer organlara zarar verebildiğine dikkat çekti.

"Diş sağlıklarını kontrol edebiliyoruz"

Ünitenin yeni kurulduğunu, hasta sayılarının her geçen gün arttığını kaydeden Uslu, "Burada hastalarımızın dişle ilgili problemlerine müdahale edebiliyoruz. Diş taşlarının temizlenmesi, diş çekimi ya da travma sonrası ağız çene cerrahisi gereken hastalarda bu cerrahileri gerçekleştirerek, diş sağlıklarını da kontrol edebiliyoruz." diye konuştu.

Birimdeki hizmetlerinin bununla sınırlı kalmadığını vurgulayan Uslu, çenenin ve çene ekleminin cerrahi operasyonlarının da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hastaneye başvuran tüm hastaların ağız ve diş problemlerine ilişkin hizmet verdiklerini kaydeden Uslu, "Yaban hayvanları dahil olmak üzere, tilki ya da evcil memeliler gibi hepsine hizmet verebiliyoruz." dedi.

İnternet sitesinden randevu alınabiliyor

Ünitede bir köpeğe yapılan tedaviye ilişkin de bilgi veren Uslu, şunları söyledi:

"Hastamız getirildiğinde, ağız kokusu, yemede isteksizlik, özellikle yerken ani bir acıyla yemeğini ağızdan düşürme gibi şikayetleri vardı. Yaptığımız değerlendirmede hastamızın diş taşlarının temizlenmesi gerektiğine karar verdik. Aynı zamanda diş çekimi için gerekli müdahaleleri, muayeneleri yaptık. Daha sonrasında anestezi altında hem diş taşlarını temizledik, gerekli olan diş çekimini gerçekleştirdik."

Uslu, vatandaşların, AÜ Hayvan Hastanesinin internet sitesinden randevu alarak muayeneye gelebildiğini vurgulayarak, yapılan görüşmenin ardından tedavi şemasının oluşturulduğunu kaydetti.