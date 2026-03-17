Ankara Valisi Şahin'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valisi Vasip Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Türk milletinin tarihin her döneminde istiklaline ve kutsal değerlerine sahip çıkmayı en büyük erdem bildiğini, vatan toprağını canı pahasına koruma iradesini asırlardır aynı inanç ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin şehitlerin minnetle yad edildiği ve Çanakkale'de yazılan büyük kahramanlık destanının gururunun yüreklerde hissedildiği anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Şahin, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri başarı değil, milletin imanının, milli birlik ruhunun ve hür yaşama azminin tarihe altın harflerle kazınmış eşsiz bir tezahürü olduğunu kaydetti.

Şahin, mesajında, "İmkansızlıklar karşısında gösterilen fedakarlık ve cesaret, bugün sahip olduğumuz güçlü Türkiye'nin temel taşlarını oluşturmuş, milletimizin var olma iradesini tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadelerine yer verdi.

Milletin birliği, vatanın bütünlüğü ile milli ve manevi değerlerin yaşatılması uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin milletin gönlünde daima müstesna yere sahip olacağına dikkati çeken Şahin, "Bizlere düşen büyük sorumluluk ise onların aziz hatıralarına sahip çıkarak, emanetlerini aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Şahin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Kaynak: AA

Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump’ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu Trump'ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu
Kuveyt’te “dost ateşiyle“ düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Hizbullah’tan İsrail’in kara harekatına yanıt Roketler ateşlendi Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
Trump Almanya’dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür Trump Almanya'dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür

17:15
Ahmet Çakar’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
17:06
Fenerbahçe’den Dzeko’ya büyük ayıp
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 17:36:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.