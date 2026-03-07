Ankara Valisi Şahin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Ankara Valisi Şahin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

07.03.2026 13:18
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Anneyi kutsal sayan bir inancın, kadına saygıyı erdem olarak kabul eden bir kültürün mensupları olarak, bu değeri korumak ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, toplumların medeniyet seviyesinin kadına verdiği değerle ölçüldüğünü, Türk milletinin de tarihten bugüne kadını hayatın merkezinde gördüğünü, kadını ailenin temel direği, toplumun vicdanı ve geleceğin mimarı olarak kabul ederek her zaman saygı gösterdiğini belirtti.

Türk milletinin kadına önemli sorumluluklar verdiğini anlatan Şahin, bu anlayışın köklü kültürel mirasın da en güçlü yansımalarından biri olduğunu vurguladı.

Şahin, kadınların, topluma yön veren, nesillerin karakterini şekillendiren yüksek sorumluluk bilinçleri, sarsılmaz iradeleri ve üretkenlikleriyle Türk milletinin geleceğine yalnızca zemin hazırlamakla kalmayıp, o geleceği doğrudan inşa ettiğini kaydetti.

Vali Şahin, "Kadın, hayatı doğuran, büyüten ve şekillendiren en güçlü değerdir. Sabırları, kararlılıkları ve adanmışlıkları, sosyal yapımızın en sağlam dayanağı ve toplumsal direncimizin en güvenilir teminatıdır. Tarih boyunca pek çok ağır imtihandan geçen aziz milletimizin kadınları; cesaretleri, ferasetleri ve fedakarlıklarıyla vatan sevgisini verdikleri mücadeleyle her daim ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Türk kadınlarının tarihsel süreç içerisinde hayatın her alanında etkin sorumluluklar üstlendiğinin altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Türk kadınları; eğitimden bilime, kültürden çalışma hayatına kadar birçok sahada elde ettikleri nitelikli başarılarla hem ailelerine hem de ülkemize güç katmayı sürdürmektedir. Köklerinden beslenen bu kararlı duruş, yalnızca bugünümüzün değil, yarınlarımızın da en büyük güvencesidir. Anneyi kutsal sayan bir inancın, kadına saygıyı erdem olarak kabul eden bir kültürün mensupları olarak, bu değeri korumak ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadınların değerini bilen, onları destekleyen ve yanlarında duran bir dünya, daha adil, daha umutlu ve daha güçlü olacaktır. Bu vesileyle başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere fedakarlıklarıyla hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum."

Kaynak: AA

