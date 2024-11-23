Ankara Valisi Şahin'den Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması

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Ankara Valisi Vasip Şahin, öğretmenlerin toplumun gelişimine yön veren en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin bir ülkenin geleceği için taşıdığı önemi vurguladı.

Şahin, "Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Öğretmenlerimiz, bilgiyi üreten, geliştiren ve geleceğe aktaran, toplumun gelişimine yön veren en değerli varlıklardır. Onların sabır ve fedakarlıkları, bizler için hep ilham kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin, öğrencileri milli ve manevi değerler doğrultusunda yetiştirme görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirten Şahin, mesajında başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenleri ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmetle andı.