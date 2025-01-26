Ankara Valisi Vasip Şahin, Kuzey Irak Harekat Bölgesi'nde terör saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vali Vasip Şahin, Kuzey Irak Harekat Bölgesi'nde sürdürülen operasyonda hain terör saldırısı sonucu şehadete eren şehidimiz Ufuk Akıncı'nın Sincan ilçemizde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara Valisi Şahin'den şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.